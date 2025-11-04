З Німеччини екстрадували фігуранта справи «Енергоатому»

Фото: НАБУ

З Німеччини в Україну екстрадували одного з учасників організованої групи, яка заволоділа майже 100 млн грн АТ «Енергоатом». Гроші призначалися для будівництва Централізованого сховища ядерного палива в Чорнобильській зоні, повідомляє НАБУ.



За даними журналіста Олега Новікова, мова йде про колишнього керівника фірми «БК КБР» Дмитра Нестерука. Він постачав обладнання системи радіаційного контролю за завищеними втричі цінами, а різницю учасники схеми привласнили.

Нестерука розшукували з 2023 року, затримали у квітні 2025-го за сприяння німецьких органів. Його передали українським правоохоронцям в пункті пропуску «Краківець-Корчова» на Львівщині.