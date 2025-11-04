В Україні загинуло 116 журналістів з початку війни

Фото: Національна рада з питань телебачення та радіомовлення

З початку повномасштабних бойових дій в Україні загинули 116 журналістів — як українських, так і іноземних. Про це повідомляється у заяві Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.



«З початку російського вторгнення у лютому 2022 року країна втратила 116 представників ЗМІ. Із них 18 осіб загинули безпосередньо під час виконання професійних обов'язків. Серед загиблих — не лише українські, а й іноземні репортери», — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Нацради, у російському полоні досі залишаються щонайменше 26 цивільних українських журналістів, а також один журналіст, який вступив до лав Сил оборони України.



Національний комітет України з питань співпраці з Міжнародною програмою ЮНЕСКО з розвитку комунікації (IPDC), у День боротьби з безкарністю за злочини проти журналістів, звернувся до міжнародних партнерів із закликом привернути увагу до масштабних злочинів Росії проти представників українських медіа.

Нагадаємо, ПАРЄ заснувала щорічну церемонію пам'яті під назвою Victory for Victoria — «Перемога для Вікторії», на честь української журналістки Вікторії Рощиної, захопленої російськими військовими, яка зазнала тортур і загинула в полоні.