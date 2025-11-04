Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Зеленський зустрівся з військовими «Азова», які захищають Добропільський напрямок
04 листопада 2025, 14:27

Зеленський зустрівся з військовими «Азова», які захищають Добропільський напрямок

Президент зустрівся із воїнами «Азов». Фото: Володимир Зеленський Президент зустрівся із воїнами «Азов». Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовослужбовцями 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», які разом із суміжними підрозділами ведуть оборону на Добропільському напрямі. Про це він написав в телеграм.

«Заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ «Азов» та інших», — уточнив він.



Глава держави подякував бійцям за службу, а також відзначив державними нагородами.

Раніше ми писали, що близько 20-30% від усіх бойових дій на фронті відбуваються у місті Покровськ Донецької області.

