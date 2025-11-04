Суддя з Маріуполя, яка побувала в полоні, розповіла італійцям про насильство та переслідування з боку окупантів

Суддя Шевченківського районного суду Києва Юлія Матвєєва, яку сім місяців утримували у російському полоні, під час візиту до Італії розповіла колегам про порушення міжнародного гуманітарного права та насильство з боку окупаційної влади. Російські військові взяли в полон Матвєєву, коли вона працювала суддею у Маріуполі.



Під час візиту Матвєєва представила українську систему правосуддя та розповіла італійським колегам про умови роботи судів під час воєнного стану.



«У своєму виступі Юлія Матвєєва поділилася особистою історією перебування у полоні на тимчасово окупованій території. Вона наголосила на нелюдських умовах утримання, фактах фізичного та психологічного насильства, а також спробах змусити її перейти на бік окупаційної влади», — повідомив пресцентр судової влади України.



Суддя розповіла, що умови перебування у російському ув'язненні «були не просто жахливими — вони були неприйнятними».



«Росія та підконтрольні їй незаконні формування грубо порушують норми Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими, на відміну від України», — наголосила Матвєєва.



Після відмови від співпраці з окупаційними структурами судді було висунуто безпідставне звинувачення у посяганні на «конституційний лад "ДНР"». Юлія Матвєєва була звільнена у рамках обміну полоненими.



Розповідаючи про роботу судової системи в умовах війни, вона зазначила, що попри постійні обстріли та руйнування, українські суди продовжують здійснювати правосуддя. За її словами, за минулий рік розглянуто 97% судових справ — понад 4,3 мільйона. Зруйновано майже 160 будівель судів, а територіальну підсудність змінено понад 160 установ.

Сотні свідчень про тортури та вбивства на Донбасі належать до періоду 2014—2016 років. За даними ООН, за цей час загинули близько двох тисяч цивільних осіб. Суди щодо злочинів тих років продовжуються досі.