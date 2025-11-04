В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»

На ТОТ Донеччини провалилася ініціатива «Пиріг на четверте». Ілюстрація, створена ШІ.

Жодна пекарня з окупованої частини Донецької області не приєдналася до ініційованої росіянами акції «Пиріг на четверте». Про це повідомляє рух опору на тимчасово окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



Ініціативу запустили в так званій «51-й гвардійській загальновійськовій Донецькій армії». За задумом, місцеві пекарі мали спекти пироги для фронту, «щоб створити атмосферу домашнього затишку» у російських солдатів.



Однак у підсумку пироги спекли лише військові кухарі — і тільки для штабу частини, де придумали акцію.



«В принципі, яка держава, така і "єдність"», — прокоментували в русі опору.



Нагадаємо, в окупованій Григорівці росіяни вимагали овочі на потреби «СВО».