РФ завдала авіаудару Добропіллю: з-під завалів врятували потерпілого

Росіяни атакували Добропіллю. Фото: ДСНС

У вівторок, 4 листопада, російські військові завдали удару по Добропіллю. Під завалами частково зруйнованого п'ятиповерхового житлового будинку знайшли чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Серед уламків зруйнованих конструкцій на рівні третього поверху, рятувальники виявили травмованого чоловіка, який потребував допомоги», — йдеться у повідомленні.



Рятувальники звільнили потерпілого, надали йому домедичну допомогу та передали до карети швидкої допомоги.





