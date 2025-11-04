Операція «ГВЕР»: робот врятував пораненого бійця з окупації

Броньована капсула НРК евакуювала військового ЗСУ.

Операція «ГВЕР» — дивовижний порятунок пораненого українського військового з окупованого населеного пункту. Відео оприлюднили Сухопутні війська Збройних Сил України.



Евакуація проводилася за допомогою наземних роботизованих комплексів. В операції брав участь Перший окремий медичний батальйон спільно із суміжниками.

Поранений боєць протримався 33 дні. Після шести невдалих спроб сьома виявилася успішною. Роботизована капсула подолала 64 кілометри, з яких 37 — з пошкодженим колесом. Місія тривала 5 годин 58 хвилин.



Під час руху НРК підірвався на міні й потрапив під скид дрона, проте броньована капсула захистила бійця. Зараз український воїн проходить лікування.