РФ за жовтень скинула понад 5 тисяч авіабомб на Україну

У жовтні російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіабомбами територією України. Армія РФ скинула понад 5 тисяч авіаційних бомб. Про це повідомили у пресслужбі Міноборони.



«За місяць — понад 5 328 КАБ щодо позицій наших військ та прифронтових міст», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві заявили, що це найбільша кількість скинутих КАБ за місяць з початку 2025 року. За 10 місяців російські військові вже скинули близько 40 тисяч авіабомб.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 4 листопада запустила сім ракет і 130 БПЛА по Україні. Українська протиповітряна оборона збила 92 дрони.

