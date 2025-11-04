Антидронові сітки рятують НПЗ РФ лише наполовину

Антидронова сітка над НПЗ окупантів.

Деякі інженерні рішення щодо захисту нафтопереробних заводів та інших енергетичних об'єктів Росії дійсно виявляються ефективними. Про це повідомляє аналітичний канал Dnipro OSINT (Гарбуз).



За даними аналітиків, натягнуті над установками антидронові сітки вже не раз зупиняли українські БПЛА. Однак їх ефективність оцінюється приблизно як «50 на 50» — десь спрацьовують, а десь ні.



Крім того, при загрозі атаки росіяни, ймовірно, тимчасово зупиняють переробку нафти, щоб знизити ризик загоряння. У таких випадках удар дрона призводить до пошкоджень, але без масштабних пожеж.



Раніше повідомлялося про пожежу в районі установки АВТ-6 на Саратовському НПЗ. Один з дронів не вразив установку ізомеризації пентан-гексанової фракції саме через натягнуту антидронову сітку.