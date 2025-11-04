ЗСУ просунулися вздовж автомагістралі на півночі Куп'янська – ISW

Ситуація у Куп'янську. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 2 листопада, свідчать про те, що ЗСУ просунулися вздовж автомагістралі Р-79 Куп'янськ-Чугуїв на півночі міста.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу зафіксували 14 боєзіткнень.

Нагадаємо, що у ГУР розповіли перші подробиці спецоперації у місті Покровськ на Донеччині та показали її унікальні кадри.