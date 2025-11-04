Зеленський розповів про свою поїздку у Донецьку область

Президент України Володимир Зеленський на Покровському напрямку. Фото: ОПУ

4 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав Донецьку та Дніпропетровську області, зокрема Покровський напрямок. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, він побував у тих корпусах, які захищають міста Покровськ, Мирноград та Добропілля.



«1-й корпус «Азов» Нацгвардії – саме Добропільський напрямок. Також були, зокрема, у 4-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії, у 7-му корпусі ДШВ, у 25-й повітрянодесантній бригаді та у 414-й бригаді ударних безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» ЗСУ. Були всі командири Сил безпілотних систем. Усі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист у Покровському районі», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що також поспілкувався з комбатами щодо нагальних потреб.



«Найбільше – про безпілотники. Це справді ключова зараз складова бойової роботи. Багато деталей, але головне: дронів має бути більше – всіх типів дронів – і незалежності у виробництві дронів, нашої власної незалежності та справді надійних партнерів України», – додав він.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про поїздку Зеленського на Покровський напрямок.