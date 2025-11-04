DeepState про ситуацію під Малою Токмачкою: ворог ховається в руїнах

Скріншот: DeepState

За даними проєкту DeepState, в районі населеного пункту Мала Токмачка у Запорізькій області спостерігається формування сірої зони. На цьому напрямку минулого місяця противник здійснив масовану атаку, задіявши значну кількість техніки.



Зафіксовано випадки появи російських підрозділів безпосередньо у межах села, переважно у вигляді піхоти. Проте бійці Сил оборони України оперативно розпочали зачистку території та ліквідацію противника.



На той момент ключовим питанням було, чи вдасться ворогові закріпитися в районі Малої Токмачки та продовжити тиск після серії невдалих штурмів. За останніми спостереженнями, російська піхота робила спроби знову проникнути в населений пункт, ховаючись у зруйнованих будинках та на околицях. Проте українським силам вдається своєчасно виявляти та знищувати ці групи.

