Пожежа та значно пошкоджений цех: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари по НПЗ та нафтохімічному заводу в Росії
04 листопада 2025, 22:38

Пожежа та значно пошкоджений цех: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари по НПЗ та нафтохімічному заводу в Росії

Наслідки удару по НПЗ у Кстово. Фото: Генштаб ЗСУ Наслідки удару по НПЗ у Кстово. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Зафіксоване влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.

Максимальний обсяг переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 мільйонів тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської армії.

Також українські війська уразили АТ «Стерлітамакський нафтохімічний завод» у місті Стерлітамак Башкортостан РФ. За попередньою інформацією, значно пошкоджений один із цехів підприємства. Результати ураження уточнюються.

Підприємство є основним виробником компонентів авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. Цей нафтохімічний завод входить до російського холдингу «Росхім».

Нагадаємо, що ці підприємства атакували безпілотники.

Місця
Нижньогородська область Башкортостан
Організації
ЗСУ ЗС РФ Лукойл Росхім
Інше
Війна Пожежа НПЗ Атака БПЛА завод
