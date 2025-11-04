Пожежа та значно пошкоджений цех: у Генштабі ЗСУ підтвердили удари по НПЗ та нафтохімічному заводу в Росії

Наслідки удару по НПЗ у Кстово. Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Зафіксоване влучання по території об'єкта та пожежу в районі цілі. Ступінь ураження уточнюється.



Максимальний обсяг переробки Нижньогородського НПЗ становить 18 мільйонів тонн на рік. Завод задіяний у забезпеченні російської армії.



Також українські війська уразили АТ «Стерлітамакський нафтохімічний завод» у місті Стерлітамак Башкортостан РФ. За попередньою інформацією, значно пошкоджений один із цехів підприємства. Результати ураження уточнюються.



Підприємство є основним виробником компонентів авіаційного гасу, що використовуються у виробництві високоякісного авіаційного пального. Цей нафтохімічний завод входить до російського холдингу «Росхім».

Нагадаємо, що ці підприємства атакували безпілотники.