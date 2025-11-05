Одна людина та шість постраждалих за добу на Донеччині

У Донецькій області минулої доби, 4 листопада, загинула одна людина. Постраждали шестеро мирних жителів. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 4 листопада росіяни вбили 1 жителя Донецької області: у Костянтинівці», — зазначив він.



За словами Філашкіна, ще 6 людей отримали поранення у Костянтинівці, Добропіллі, Краматорську та Райгородці.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 3725 осіб, отримали поранення — 8416. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині представлена без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що вранці 4 листопада російські окупанти застосували ударний БПЛА «Італмас» для атаки на Краматорську громаду Донецької області.

