Сили ППО збили 61 з 80 БПЛА

ППО збила 61 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч на 5 листопада запустили по Україні 80 дронів. Українська протиповітряна оборона збила 61 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 5 листопада (з 19:00 4 листопада) противник атакував 80 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 50 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 61 російську БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.





Крім того, зафіксовано влучення 18 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.



Раніше ми писали, що 5 листопада російські війська тричі атакували місто Слов'янськ на Донеччині.

