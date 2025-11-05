У прифронтовому Покровську під час обстрілу зруйновано будинок

У вівторок, 4 листопада, російська армія завдала удару по прифронтовому Покровську Донецької області. Внаслідок обстрілу північної частини міста зруйновано приватний будинок. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Також відомо, що 1 листопада росіяни обстріляли село Гришине. Загинув чоловік 1983 року народження.



Крім того, внаслідок ворожого обстрілу Покровська, який стався 30 жовтня, загинув 45-річний місцевий житель. Чоловік похований сусідами у дворі власного будинку.



Раніше ми писали, що 5 листопада російські війська тричі атакували місто Слов'янськ на Донеччині.

