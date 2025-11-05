Під вогнем дронів: «Білі янголи» вивезли людей з Ямполя

Люди в очікуванні евакуації.

На трасі біля передової поліцейські «Білі янголи» евакуювали двох мешканців, які пішки вийшли з фронтового Ямполя під Лиманом. Чоловік і жінка чекали на допомогу на узбіччі дороги — навколо кружляли російські дрони.



Коли група вирушила на порятунок, на їхній автомобіль націлилися безпілотники «Молнія-2» та FPV. Зупинитись було неможливо — ризик потрапити під удар був занадто великий. За даними Генштабу, за добу ворог застосував майже шість тисяч дронів-камікадзе.



З другої спроби людей вдалося забрати. «Ми вискочили, а тут дрони літають. У Ямполі все горить, ми ледве вибралися», - розповіли врятовані.



Ще одну людину «Білі янголи» вивезли з Лимана, який щодня під обстрілом. Зараз там залишається близько 2,9 тисячі жителів, а в усій Лиманській громаді — понад чотири тисячі.