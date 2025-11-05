У всіх регіонах України діють графіки відключень світла

Через наслідки російських обстрілів енергосистема України працює з перевантаженням. Сьогодні в усіх регіонах країни діють заходи щодо обмеження споживання, повідомили в «Укренерго».
У більшості областей введено погодинні графіки відключень. З 07:00 до 22:00 також обмежено подачу електроенергії для промисловості та бізнесу.
На ранок зафіксовано нові відключення у кількох регіонах, включаючи Сумську область. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи скрізь, де це дозволяє ситуація з безпекою.
Споживання світла залишається стабільно високим:
- З 07:00 до 21:00 в регіонах діють погодинні відключення в 1–2 черги.
- До 22:00 не рекомендується одночасно вмикати кілька потужних приладів.
В «Укренерго» попереджають: ситуація може змінюватися. Слідкуйте за оновленнями на сторінках вашого обленерго.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях