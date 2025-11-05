Армія РФ за добу атакувала населені пункти Донеччини 20 разів: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 4 листопада, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.



Покровський район. У Добропіллі поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 адмінбудівлі.



Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади поранено людину, пошкоджено інфраструктуру. У Слов'янську пошкоджено 8 приватних будинків і гаражі, обстріляна промзона. У Краматорську поранено 2 людини, пошкоджено будинок; ще 1 будинок пошкоджено у Біленькому. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено мотоцикл.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 9 будинків.



Раніше ми писали, що 5 листопада російські війська тричі атакували місто Слов'янськ на Донеччині.

