У Курській області РФ військовослужбовці вразили ОТРК «Іскандер» та елементи ППО

У ніч на 4 жовтня українські військовослужбовці вразили транспортно-заряджувальну машину ОТРК «Іскандер» на території РФ. Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ.
«Ураження сталося поблизу села Овсянникове, Курська область рф. Ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України», — йдеться у повідомленні.
Крім того, військові спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.
Раніше ми писали, що вночі 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.
