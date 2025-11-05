У Курській області РФ військовослужбовці вразили ОТРК «Іскандер» та елементи ППО

У Курській області РФ СЗГ вразили ОТРК «Іскандер» та елементи ППО. Фото: ССО ЗСУ

У ніч на 4 жовтня українські військовослужбовці вразили транспортно-заряджувальну машину ОТРК «Іскандер» на території РФ. Про це повідомили у пресслужбі ССО ЗСУ.



«Ураження сталося поблизу села Овсянникове, Курська область рф. Ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України», — йдеться у повідомленні.



Крім того, військові спопелили радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь». РЛС несла чергування поблизу села Нижній Реутець, Курська область РФ. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.



Раніше ми писали, що вночі 4 листопада підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру підприємства «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

