Російська армія вдарила по енергетичних об'єктах Донецької області

Війська Росії завдали ударів по енергетичних об'єктах Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України.



Аварійно-відновлювальні роботи продовжуються. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання



5 листопада графіки погодинних відключень світла застосовуються з 07:00 до 21:00 у всіх регіонах України.

Нагадаємо, що 4 листопада армія РФ різним озброєнням тричі атакувала місто Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки і є поранена.