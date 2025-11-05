Росіяни вранці вдарили по Краматорську: є поранені

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

У середу вранці, 5 листопада, російські війська завдали трьох ударів по місту Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили рятувальна частина та промислова зона. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



За попередньою інформацією, поранено двох жінок — 72 і 66 років. Їм надають медичну допомогу.





На місці працюють усі відповідні служби.



Раніше ми писали, що 4 листопада російські війська тричі атакували місто Слов'янськ на Донеччині.

