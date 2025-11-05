Морпіхи ЗСУ показали ліквідацію російських човнів та піхоти на Дніпрі

Один із човнів ЗС РФ намагається сховатися від дрона ВМС України.

Військово-Морські Сили України опублікували відео ліквідації російських човнів та піхоти на лівому березі Дніпра. Кадри оприлюднено в офіційному Telegram-каналі ВМС ЗСУ.







Влучання зафіксували безпілотники 30-го корпусу морської піхоти. На відео видно, як українські дрони вражають щонайменше три моторні човни з російськими військовими.



За даними Генштабу, на Придніпровському напрямку українські захисники успішно зупинили три атаки ворога в районі Антонівського мосту.



Раніше також фіксувалися невдалі спроби російських підрозділів переправитися через Дніпро та висадитись у Херсоні.

Нагадаємо, за минулу добу втрати російських військ склали близько 900 осіб.