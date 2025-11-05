ЗСУ контратакують та мають успіх на одній з ділянок Донбасу

На одній із ділянок фронту на Донбасі українські сили проводять успішні контратаки проти російських окупантів. Про це повідомив військовий Telegram-канал «Рапорт Сержанта ✙».
За даними джерела, частину російських резервів перекинули під Покровськ, що послабило оборону ворога на окремих напрямках.
«Треба користуватися ситуацією — місцями оборона росіян справді просіла в рази», — йдеться у повідомленні.
Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло, що підрозділи ЗСУ просунулися на Костянтинівському напрямку.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях