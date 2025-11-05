ЗСУ контратакують та мають успіх на одній з ділянок Донбасу

На одній із ділянок фронту на Донбасі українські сили проводять успішні контратаки проти російських окупантів. Про це повідомив військовий Telegram-канал «Рапорт Сержанта ✙».



За даними джерела, частину російських резервів перекинули під Покровськ, що послабило оборону ворога на окремих напрямках.



«Треба користуватися ситуацією — місцями оборона росіян справді просіла в рази», — йдеться у повідомленні.



Раніше видання «Новини Донбасу» повідомляло, що підрозділи ЗСУ просунулися на Костянтинівському напрямку.