В Україні посилюють правила для боржників: авто та нерухомість не продати без погашення боргів

Верховна Рада України підтримала законопроєкт 14005, який спрямований на боротьбу з боржниками, спрощення стягнення боргів і цифровізацію виконавчого провадження. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради. Головні зміни стосуються прав громадян і компаній із заборгованостями — тепер їм буде складніше продати або перереєструвати майно до повного погашення боргів.

Ключові нововведення для боржників

Законопроєкт забороняє боржникам продаж і передачу в заставу рухомого та нерухомого майна, якщо вони включені до Єдиного реєстру боржників. Система інтегрується з державними органами, банками, фінансовими та небанківськими установами. У такому разі нотаріуси не зможуть посвідчити угоди з купівлі-продажу або іпотеки, а сервісні центри МВС відмовлять у реєстрації транспорту для осіб, які перебувають у реєстрі.

Автоматизація і зняття обмежень

Після сплати боргу обмеження на майно знімаються автоматично. Щойно кошти надходять на рахунок державного або приватного виконавця, система фіксує погашення заборгованості, а боржника виключають із реєстру. Усі арешти й заборони припиняються без зайвої бюрократії — це прискорює процедуру відновлення прав на майно.

Інтеграція реєстрів і контроль

Розширені можливості автоматизованої системи виконавчого провадження дозволять швидше відстежувати статус боржників. Єдиний реєстр взаємодіятиме з іншими державними базами та структурами, що підвищить прозорість виконання судових рішень і контроль за рухом майна боржників.

Мотивація і європейські зобов’язання

Прийняття закону є частиною реформ, які Україна зобов’язалася реалізувати в межах програми Ukraine Facility від ЄС. Його впровадження — одна з умов отримання фінансування, але реалізація була затримана, через що країна отримала неповний транш — 1,3 млрд євро замість 2 млрд.

Борги населення: актуальні цифри

У першому півріччі 2025 року українці оформили 4,39 мільйона мікрокредитів на суму 26,44 мільярда гривень, а загальний борг перед мікрофінансовими організаціями на початок липня становив 24,29 мільярда гривень. Загальні борги за комунальні послуги в другому кварталі 2025 року досягли 106,6 мільярда гривень; за теплопостачання та гарячу воду — 35,2 мільярда, газ — 32,3 мільярда, електроенергію — 17,1 мільярда.

Обмеження для пенсіонерів і небутових споживачів

В умовах воєнного стану пенсійні картки можуть бути заблоковані за борги з комуналки, але рахунок розблоковується після надання підтверджувальних документів або погашення заборгованості. Для підприємств посилюються санкції: тепер відключити світло можуть навіть за наявності судової заборони, що посилює платіжну дисципліну бізнесу.

Погляд експертів: ризики

Головне експертне управління Ради зазначає, що низка норм закону обмежує право боржника розпоряджатися майном, і ці заходи не завжди безпосередньо пов’язані з цифровізацією, що потребує подальшого обговорення й контролю реалізації нових правил.