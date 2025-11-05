У Туапсе зупинено виробництво та експорт палива після атаки безпілотників

Чорноморський порт Туапсе у Краснодарському краї призупинив експорт нафтопродуктів, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку сировини після атаки українських безпілотників, що сталася 2 листопада.



Як повідомило агентство Reuters, Туапсинський НПЗ, що належить «Роснафті», експортує значну частину своєї продукції, та був змушений зупинити переробку наступного дня після ударів, оскільки пошкодження отримала портова інфраструктура.



До інциденту планувалося збільшити обсяги експорту палива з Туапсе у листопаді. За даними аналітиків, під час атаки в порту знаходилися три танкери, призначені для завантаження нафти, дизельного палива та мазуту.



Станом на 5 листопада усі судна були відведені від причалів і поставлені на якір неподалік порту. Підприємство потужністю 240 тисяч барелів на добу виробляє нафту, мазут, вакуумний газойль та високосірчисте дизельне паливо.



Туапсинський НПЗ, який раніше також зазнавав атак безпілотників, орієнтований переважно на експорт продукції до Китаю, Малайзії, Сінгапуру та Туреччини.



Раніше ми писали, що вночі 2 листопада 12 ударних БПЛА атакували морський порт міста Туапсе Краснодарського краю РФ. Знищено плавзасоби, обладнання та транспортний трубопровід.