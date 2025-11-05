Десантники 95-ї бригади зачистили Родинське від російських ДРГ

Удар дрона по групі РФ.

На Донеччині українські десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили останні групи російських диверсантів, які намагалися закріпитися в містечку Родинське. Про це повідомила спеціальна кореспондентка Юлія Кирієнко.



За її словами, бійці прибули на підкріплення, щоб розчистити населений пункт, розташований на шляху до Покровська.

«Кілька груп ДРГ, загальною чисельністю до 20 поки**ків, намагалися закріпитися в п'ятиповерхівках майже в центрі містечка. Ви бачите, як вони добре горять. Родинське повністю під контролем Сил оборони», — зазначила Кирієнко.

На опублікованому відео видно, як російські військові малими групами по двоє намагалися просочитися в населений пункт, але були помічені операторами дронів і відразу потрапили під удар безпілотників.



Аналітики проєкту In Factum підтвердили ліквідацію окремих груп противника, які заходили до Родинського з південного напрямку.

Раніше Сили оборони України виявили в цьому районі командний пункт РФ, після чого Повітряні сили ЗСУ завдали точного авіаудару.



За даними Генштабу, на Покровському напрямку за добу українські захисники зупинили 52 штурмові дії противника, включаючи спроби захоплення Родинського.