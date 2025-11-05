Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Російський обстріл Краматорська: збільшилася кількість постраждалих
05 листопада 2025, 16:35

Російський обстріл Краматорська: збільшилася кількість постраждалих

Вранці російські війська завдали ударів ФАБ-250 по Краматорську. Кількість поранених внаслідок ранкового удару збільшилась до шести осіб. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

У відомстві уточнили, що постраждали чотири жінки та двоє чоловіків. Потерпілим надається медична допомога у лікарнях міста, троє з них перебувають у середньому тяжкості.

Раніше ми писали, що 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по місту Краматорськ у Донецькій області. Під обстріл потрапили рятувальна частина та промислова зона.

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
10:00
Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі
08:55
В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції
15:21
В окупованому Красному Лучі росіяни «відреставрували» меморіальний комплекс бойової слави
12:25
У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
22:21
Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію
21:54
Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення
21:32
«Укрпошта» закриває відділення у Святогірську
20:37
«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів на Краматорському напрямку
20:06
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
20:03
У Сухопутних військах прокоментували ситуацію з охороною Анджеліни Джолі
19:31
На будівлю міської ради у Покровську повернули український прапор
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18:41
Анджеліна Джолі приїхала до Херсона: візит до перинатального центру та дитячої лікарні
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
17:47
У мережі з'явилися фото ФАБ-500Т з оновленим модулем УМПК
17:02
Рада схвалила виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини
16:52
Російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-500 на Костянтинівку: обрушилася частина багатоповерхівки
16:35
Російський обстріл Краматорська: збільшилася кількість постраждалих
16:19
Десантники 95-ї бригади зачистили Родинське від російських ДРГ
15:34
Російська авіація скинула п'ять авіабомб на вугільні підприємства Донеччини: вони не функціонують
15:32
У Туапсе зупинено виробництво та експорт палива після атаки безпілотників
15:22
Українські штурмові підрозділи просунулися до 700 метрів поблизу Добропілля
15:16
Окупанти з артилерії вдарили по Костянтинівці: є поранений та пошкодження
Удар безпілотником у районі Донецька. Скріншот Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
05 листопада, 23:21
Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію
05 листопада, 22:21
Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення
05 листопада, 21:54
Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел У Сухопутних військах прокоментували ситуацію з охороною Анджеліни Джолі
05 листопада, 20:03
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
05 листопада, 19:11
Анджеліна Джолі у херсонській медустанові. Фото: most.ks Анджеліна Джолі приїхала до Херсона: візит до перинатального центру та дитячої лікарні
05 листопада, 18:41
