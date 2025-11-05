Російський обстріл Краматорська: збільшилася кількість постраждалих

Вранці російські війська завдали ударів ФАБ-250 по Краматорську. Кількість поранених внаслідок ранкового удару збільшилась до шести осіб. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



У відомстві уточнили, що постраждали чотири жінки та двоє чоловіків. Потерпілим надається медична допомога у лікарнях міста, троє з них перебувають у середньому тяжкості.



Раніше ми писали, що 5 листопада російські війська завдали трьох ударів по місту Краматорськ у Донецькій області. Під обстріл потрапили рятувальна частина та промислова зона.

