Рада схвалила виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини

Верховна Рада підтримала закон про виплату 50 тисяч гривень під час народження дитини. Документ №13532 спрямований на підвищення народжуваності та розширення підтримки сімей у період вагітності, пологів та догляду за дітьми, повідомив голова Спеціальної комісії з питань захисту ВПО Павло Фролов.

Згідно із законом, одноразова виплата при народженні дитини складе 50 тис. грн (зараз — 41 280 грн); жінкам без страхового стажу передбачено 7 тис. грн на місяць під час вагітності та пологів.

на догляд за дитиною до року — 7 тис. грн на місяць.

При виході одного з батьків на роботу: 8 тис. грн. на місяць для догляду за дитиною до 6 років («єЯсла», «єСадок»). «Пакунок малюка» можна буде отримати вже з 36-го тижня вагітності, а 2026 року першокласники отримають «пакунок школяра» на 5 тис. грн.

Наголошується, що нові виплати почнуть діяти з 1 січня 2026 року, їх розміри щороку визначатимуть у законі про держбюджет.

