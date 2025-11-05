У мережі з'явилися фото ФАБ-500Т з оновленим модулем УМПК

Російська авіабомба ФАБ-500Т з оновленим модулем управління.

У мережі з'явилися нові фотографії російської авіабомби ФАБ-500Т з оновленим модулем управління і планування (УМПК). Знімки опублікував військовий Telegram-канал «Полковник ГШ».



На фото видно, що модуль отримав змінені керуючі поверхні: замість колишніх елевонів і стабілізаторів тепер встановлені два повноцінних елерони й кермо напрямку. Така схема, за оцінкою аналітиків, повинна підвищити маневровість й точність бомби.

Нова версія УМПК для некерованих авіабомб ФАБ-500Т.

Крім того, на корпусі модуля помітна квадратна конструкція, схожа на антену радіовисотоміра, що може вказувати на реалізацію повітряного підриву. Хоча така модернізація призводить до здорожчання виробу, вона також робить ураження цілей більш ефективним.



Раніше Defense Express повідомляв, що Росія вперше застосувала рідкісні ФАБ-500Т з УМПК по Харківській області.

ФАБ-500Т, яку російські окупанти застосували для удару по Харківській області, червень 2024 року.

Ці бомби створювалися для літаків МіГ-25РБ і відрізняються від стандартних ФАБ-500М62 меншою масою вибухівки (260 кг проти 300 кг), але кращою аеродинамікою.

Нагадаємо, російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-500 на Костянтинівку. В результаті удару обвалилася частина багатоповерхового будинку.