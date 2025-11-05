Анджеліна Джолі приїхала до Херсона: візит до перинатального центру та дитячої лікарні

Анджеліна Джолі у херсонській медустанові. Фото: most.ks

Актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон у рамках благодійної програми, спрямованої на підтримку медичної сфери у регіонах, що постраждали від війни.

Фотографію з візиту опублікував зокрема портал «Міст».



Джолі побувала у перинатальному центрі та дитячій лікарні, де поспілкувалася з лікарями, матерями та дітьми. Під час візиту начальник Херсонської військової адміністрації вручив акторці пам'ятний коїн «Херсон». За словами Ярослава Шанька, на монеті зображено площу Свободи – місце, де під час тимчасової окупації городяни виходили на мітинги проти російських військ, а також стела на в'їзді до міста.