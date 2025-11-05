У Сухопутних військах прокоментували ситуацію з охороною Анджеліни Джолі

Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел

На Миколаївщині співробітники ТЦК зупинили охоронця голлівудської актриси Анджеліни Джолі під час її візиту до Херсона.

Як повідомляє ТСН.ua, джерела у командуванні Сухопутних військ Збройних сил України підтвердили факт інциденту на півдні країни. За їхніми словами, справді мало місце «запрошення» охоронця актриси до ТЦК, проте не йдеться про силове затримання.



«З Анджеліною Джолі усе гаразд. Вона справді відвідувала територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, заїхала туди та попросилася скористатися туалетом. Щодо її охоронця — він є офіцером запасу.

Ніхто не застосовував до нього сили. Його запросили зайти до ТЦК та встановити особистість, після чого він спокійно продовжив свої справи. Жодних проблемних ситуацій не виникло. Все відбувалося в рамках закону», — повідомило ТСН.ua високопоставлене джерело у командуванні Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, актриса та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон у рамках благодійної програми, спрямованої на підтримку медичної сфери у регіонах, що постраждали від війни.