«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів на Краматорському напрямку

На клопотання Донецької обласної військової адміністрації «Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів далекого та приміського сполучення у Краматорському напрямку. Про це повідомили у Мінрозвитку громад та територій.

Тепер потяги далекого сполучення курсуватимуть лише до станцій Гусарівка чи Барвінкове. Таке рішення ухвалено у зв'язку з поточною ситуацією в регіоні та необхідністю убезпечити пасажирів.



Пасажири п'яти потягів далекого сполучення, що прямують у напрямку Краматорська, отримають повідомлення про кінцеву станцію безпосередньо в день відправлення через додаток «Укрзалізниці».

Щоб зберегти транспортне сполучення, Донецька ОВА організувала автобусні шатли між Краматорськом, Слов'янськом та тимчасовими кінцевими станціями. Працівники вокзалів та провідники допомагають пасажирам зорієнтуватися та супроводжують їх при пересадці.

Обмеження стосуються також приміського руху на Донеччині, зокрема маршрутів «Бантишево—Краматорськ» та «Слов'янськ—Райгородок». Зазначається, що рух поїздів буде відновлено, як тільки це стане можливим.

Від редакції: Сьогоднішній потік максимально виїжджає поїздами. Якщо ляже залізниця, то ми матимемо велику проблему, бо в агломерації Костянтинівка, Дружківка, Олексієво-Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ перебуває приблизно 208—212 тисяч осіб.



