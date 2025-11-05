«Укрпошта» закриває відділення у Святогірську

Скріншот: t.me/igorsmelyansky

У Святогірську Донецької області припиняє роботу відділення «Укрпошти». Компанія повідомила, що 7 листопада 2025 року відділення працюватиме останній день і звернулася до пенсіонерів із проханням встигнути отримати свої пенсії.



«Пенсіонери, які мешкають у Святогірську, отримаєте свої пенсії до 8 листопада 2025 року у відділенні „Укрпошти“. 7 листопада відділення працює останній день! — йдеться в оголошенні.



Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський у своєму Telegram-каналі запевнив, що всі послуги компанії будуть забезпечені.

