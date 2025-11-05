Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення

Збройні сили України проводять перегрупування на Новопавлівському напрямку, щоб уникнути можливого оточення. При цьому на мапі бойових дій залишаються як мінімум дві складні ділянки — Покровська та Костянтинівська кишені.



Ситуація у районі Новопавлівки залишається напруженою. За останніми даними, українські підрозділи змінюють позиції, щоб не потрапити в кільце. Це рішення стало вимушеним, оскільки останніми днями російські війська активізували наступ одразу на кількох ділянках, прагнучи прорвати дугу оборони та вийти до Новопавлівки.

Повідомляється, що населений пункт Дачне, розташований на північ від лінії фронту, ймовірно, перейшов під контроль противника. Там само зафіксовано присутність російських штурмових груп. Особливо важкі бої точаться у районі Данилівки, де росіянам вдалося закріпитися на околиці населеного пункту, використовуючи тактику малих штурмових груп.

Незважаючи на великі втрати, ворог продовжує наступ, виконуючи завдання Кремля — досягти успіху будь-якою ціною. Від Данилівки окупанти намагаються просуватися у бік Вишневого, користуючись недостатньою укомплектованістю окремих українських підрозділів. Їхнє просування йде вздовж доріг у напрямку населеного пункту Гай — мета очевидна: перерізати логістику ЗСУ.



На стику Донецької та Дніпропетровської областей противник зберігає ініціативу та продовжує розвивати успіх. Одночасно залишаються напруженими ділянки фронту у районі Покровська та Костянтинівки. В обох напрямках противник прагне оточити українські підрозділи та перекрити шляхи постачання.



При цьому свої резерви росіяни зосереджують саме під Новопавлівкою, намагаючись реалізувати тактику «тисячі порізів» — одночасних атак за різними напрямками, щоб відвернути увагу Генштабу ЗСУ від головного удару в районі Покровська.

На цьому фоні українські підрозділи відзначають дефіцит артилерійських боєприпасів та розвідувальних дронів, що ускладнює коригування вогню та своєчасне виявлення ворожих груп. При цьому противник діє злагоджено, використовуючи артилерію та штурмові групи малими хвилями.

Докладніше — в авторському матеріалі журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» повернули український прапор на будівлю міської ради у Покровську.