Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію

З початку 2025 року російські бомбардувальники скинули вже 128 авіабомб по регіонах Росії та по окупованих територіях України. За даними редакції, частина боєприпасів вибухнула поблизу лінії фронту, проте кілька інцидентів сталися і всередині Росії — у Білгородській та Курській областях.



Там зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та випадки поранення мирних жителів. Причиною таких подій називають «модернізацію» старих радянських авіабомб. Щоб протидіяти українським системам ППО, російська армія почала оснащувати авіабомби ФАБ спеціальними комплексами УМПК.

Після такого оновлення боєприпаси отримують крила та супутникове наведення, що дозволяє запускати їх з території Росії, не заходячи до українського повітряного простору. Однак недосконалість цих систем часто призводить до того, що авіабомби не долітають до цілей та падають на російській території.



Російська влада намагається приховувати подібні випадки, а коли серед постраждалих виявляються мирні жителі, відповідальність перекладають на «атаки ЗСУ». Експерти зазначають, що російська авіація працює на межі своїх технічних можливостей, і все більше ознак вказує на те, що пілоти нерідко втрачають контроль над озброєнням, роняючи старі чавунні бомби на власні та окуповані території.



Докладніше — в авторському матеріалі журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, у мережі з'явилися нові світлини російської авіабомби ФАБ-500Т із оновленим модулем управління та планування (УМПК).