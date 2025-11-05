Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
05 листопада 2025, 23:21

Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК

Удар безпілотником у районі Донецька. Скріншот Удар безпілотником у районі Донецька. Скріншот

У Донецьку внаслідок нічного удару безпілотників було уражено логістичний хаб та склад БПЛА. За даними місцевих джерел, вибухи пролунали пізно ввечері 5 листопада в районі Донецького аеропорту, де, за попередньою інформацією, зберігались безпілотники та боєприпаси.

Після влучання почалася детонація боєкомплекту та масштабна пожежа. Одночасно повідомлення надходять із Ростова — там також спалахнув склад боєприпасів, який гасять екстрені служби.

У місцевих пабликах повідомляють, що реактивні безпілотники прямують до Міллерова, Чорткова та Ростова через територію Луганської області. Окупаційна влада Донецька офіційних коментарів про масштаби пошкоджень та наслідки ударів поки не надала.

Нагадаємо, у Туапсе зупинено виробництво та експорт палива після атаки безпілотників.

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Інше
Атака БПЛА детонація боєприпасу ураження
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
15:35
В окупованій Донецькій області провалилася акція «Пиріг на четверте»
14:54
ГУР знищило штаб російських операторів БПЛА в Авдіївці
10:46
В окупованому Довжанську Луганської області безпілотник пошкодив житловий будинок
16:00
Окупант із «ЛНР» вирізав Z на лобі українського полоненого — СБУ
15:19
На Луганщині українські спецназівці підірвали логістику окупантів
14:50
Водна криза в Маріуполі загрожує перекинутися в Бердянськ
13:50
Від Маріуполя до Генічеська Росія «туризмом» закріплює окупацію Азовського узбережжя
11:51
Окуповані міста Луганщини – без світла з вимкненими ліхтарями
09:15
Воєнні злочини на Донбасі: десятки справ ще чекають на вироки
00:09
Окуповані міста Донбасу зазнали обстрілу — куди вдарили дрони
16:40
У Донецьку фіксували повітряну тривогу та відключення світла
10:00
Справа ватажка «ЛНР» Пасічника досі на підготовчому етапі
08:55
В Алчевську після атаки дронів спалахнула пожежа на підстанції
15:21
В окупованому Красному Лучі росіяни «відреставрували» меморіальний комплекс бойової слави
12:25
У коледжах на захопленій Донеччині агітують підлітків підписувати контракт з армією РФ
15:36
Росіяни завершують «будівництво» драмтеатру у Маріуполі: який у нього вигляд зараз
11:01
Росія легалізує мобілізацію українців на окупованих територіях
усі новини
23:21
Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
22:21
Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію
21:54
Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення
21:32
«Укрпошта» закриває відділення у Святогірську
20:37
«Укрзалізниця» тимчасово обмежила рух поїздів на Краматорському напрямку
20:06
Покровськ під прицілом: що відбувається в одній з найгарячіших точок фронту — онлайн
20:03
У Сухопутних військах прокоментували ситуацію з охороною Анджеліни Джолі
19:31
На будівлю міської ради у Покровську повернули український прапор
19:11
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
18:41
Анджеліна Джолі приїхала до Херсона: візит до перинатального центру та дитячої лікарні
17:59
Російські чиновники ділять воду та будівництва на окупованому Донбасі
17:47
У мережі з'явилися фото ФАБ-500Т з оновленим модулем УМПК
17:02
Рада схвалила виплату 50 тисяч гривень при народженні дитини
16:52
Російська авіація скинула авіабомбу ФАБ-500 на Костянтинівку: обрушилася частина багатоповерхівки
16:35
Російський обстріл Краматорська: збільшилася кількість постраждалих
16:19
Десантники 95-ї бригади зачистили Родинське від російських ДРГ
15:34
Російська авіація скинула п'ять авіабомб на вугільні підприємства Донеччини: вони не функціонують
15:32
У Туапсе зупинено виробництво та експорт палива після атаки безпілотників
15:22
Українські штурмові підрозділи просунулися до 700 метрів поблизу Добропілля
15:16
Окупанти з артилерії вдарили по Костянтинівці: є поранений та пошкодження
усі новини
ВІДЕО
Удар безпілотником у районі Донецька. Скріншот Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК
05 листопада, 23:21
Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію Російські бомбардувальники кидають бомби на власну територію
05 листопада, 22:21
Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення Новопавлівський напрямок: ЗСУ проводять перегрупування, щоб уникнути оточення
05 листопада, 21:54
Анджеліна Джолі. Фото з відкритих джерел У Сухопутних військах прокоментували ситуацію з охороною Анджеліни Джолі
05 листопада, 20:03
Старокримське водосховище продовжує висихати у липні 2025 року. Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
05 листопада, 19:11
Анджеліна Джолі у херсонській медустанові. Фото: most.ks Анджеліна Джолі приїхала до Херсона: візит до перинатального центру та дитячої лікарні
05 листопада, 18:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір