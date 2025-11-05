Вибухи у Донецьку: уражений склад БПЛА, йде детонація БК

Удар безпілотником у районі Донецька. Скріншот

У Донецьку внаслідок нічного удару безпілотників було уражено логістичний хаб та склад БПЛА. За даними місцевих джерел, вибухи пролунали пізно ввечері 5 листопада в районі Донецького аеропорту, де, за попередньою інформацією, зберігались безпілотники та боєприпаси.



Після влучання почалася детонація боєкомплекту та масштабна пожежа. Одночасно повідомлення надходять із Ростова — там також спалахнув склад боєприпасів, який гасять екстрені служби.



У місцевих пабликах повідомляють, що реактивні безпілотники прямують до Міллерова, Чорткова та Ростова через територію Луганської області. Окупаційна влада Донецька офіційних коментарів про масштаби пошкоджень та наслідки ударів поки не надала.

Нагадаємо, у Туапсе зупинено виробництво та експорт палива після атаки безпілотників.