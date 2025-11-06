ССО України знову вдарили по Волгоградському нафтопереробному заводу

Момент «прильоту» по НПЗ.

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України спільно з іншими складовими Сил оборони вночі 6 листопада завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.



Волгоградський НПЗ — один із найбільших у Росії, його потужність перевищує 15 мільйонів тонн нафти на рік, що становить близько 6% усієї переробки нафти країни-агресора.



Від початку року підприємство неодноразово зазнавало українських «кінетичних санкцій». Попередня атака відбулася 18 вересня — тоді завод був змушений призупинити роботу.

«Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних ударів з метою стратегічного послаблення ворога та його здатності вести війну проти України», — йдеться у повідомленні ССО.

Раніше, 12 травня 2024 року, з'явилася інформація, що на Волгоградському НПЗ в Росії в результаті удару дрон спалахнула пожежа. Крім того, в ніч на 18 вересня цього року підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали нового удару по Волгоградському НПЗ у Волгоградській області РФ.



Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»