ЗСУ просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях – ISW

Ситуація поблизу Добропілля. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Добропілля Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний схід та південний схід від села Шахове.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Дніпропетровщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у південній частині села Олексіївка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 100 російських штурмів, на Олександрівському – 31.

Нагадаємо, що українські штурмові підрозділи просунулися до 700 метрів поблизу Добропілля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко