ЗСУ просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях – ISW
06 листопада 2025, 11:53

Ситуація поблизу Добропілля. Фото: карта ISW Ситуація поблизу Добропілля. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися в районі Добропілля Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ просунулися на північний схід та південний схід від села Шахове.

Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Дніпропетровщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 листопада, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у південній частині села Олексіївка.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 100 російських штурмів, на Олександрівському – 31.

Нагадаємо, що українські штурмові підрозділи просунулися до 700 метрів поблизу Добропілля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

ТЕГИ

Місця
Донецька область Дніпропетровська область
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Штурм просування ЗСУ
