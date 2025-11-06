Окупанти провели псевдонаукову конференцію на ТОТ Донеччини

Ілюстрація, створена ШІ.

На тимчасово окупованій частині Донецької області російські загарбники провели конференцію «Донецькі читання-2025». Організатором заходу стало так зване «представництво Російської академії наук у ДНР». Про це повідомив рух опору «Жовта стрічка».



За даними активістів, про участь заявили так звані «вчені» з Росії, Білорусі, Абхазії та Південної Осетії — географія, що сама по собі свідчить про рівень події.



Серед тем, представлених на секціях, — «Педагогічні методи духовно-патріотичного виховання молоді на прикладі шкільних уроків про спецоперацію» та «Використання російських соціальних мереж як інструменту формування ідентичності Донбасу».

«Таке "міжнародне наукове співробітництво" добре відображає реальний стан науки, яку окупанти насаджують на захоплених українських територіях», — зазначили у русі опору.

Захід відбувався в ізольованому інформаційному просторі, серед учасників — держави, що перебувають у міжнародній ізоляції або не визнані світовою спільнотою.



Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»