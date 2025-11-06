Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Справу про розкрадання 51 млн грн в «Укрзалізниці» передали до суду
06 листопада 2025, 12:42

Справу про розкрадання 51 млн грн в «Укрзалізниці» передали до суду

Колишній голова правління УЗ Євген Кравцов. Фото: Олега Новікова Колишній голова правління УЗ Євген Кравцов. Фото: Олега Новікова

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу про заволодіння понад 50 млн грн. АТ «Укрзалізниця».

Серед обвинувачених — колишній голова правління УЗ Євген Кравцов, ексчлен правління Олександр Скрипінський, підприємець і так званий «смотрящий» Станіслав Лєсніков, а також ще семеро осіб — чинні та колишні посадовці регіональних філій і представники приватних компаній.

За даними слідства, у 2018 році лідер організованої групи вирішив встановити контроль над фінансовими потоками «Укрзалізниці». Завдяки зв’язкам у владі він домігся призначення своїх людей на керівні посади, що дозволило забезпечувати перемогу підконтрольних фірм у тендерах.

У 2018–2021 роках ці компанії постачали пневмоінструменти та запчастини за завищеними цінами. У результаті «Укрзалізниця» переплатила 51 млн грн, які учасники групи привласнили.

«До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 10 учасників організованої групи, серед яких колишні топпосадовці та бенефіціари приватних компаній», — повідомили в САП.

Розслідування проводилось детективами НАБУ. Нагадаємо, 10 співробітників «Укрзалізниці» підозрюють у махінаціях із продажу квитків.



Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

