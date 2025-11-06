Партизани спалили десятки локомотивів РФ — ГУР

Пожежа на одному з локомотивів РФ.

На території Росії спалахнули масштабні підпали логістичних об’єктів: рух опору «Свобода Росії» знищив десятки локомотивів, залучених у військових перевезеннях. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, партизани провели серію успішних операцій проти залізничної інфраструктури, яку Кремль використовує для доставлення озброєння, техніки та боєприпасів на фронт.



Підпали локомотивів відбулися у Московській, Самарській, Свердловській областях, а також на тимчасово окупованих територіях Херсонської й Донецької областей та в республіці Комі.







У результаті атак були знищені системи керування та електропостачання десятків машин, що суттєво уповільнило транспортування військових вантажів і вплинуло на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті.

«Опір злочинній війні проти України всередині держави-агресора посилюється!» — наголосили в ГУР.

Рух «Свобода Росії» діє від початку повномасштабного вторгнення і нині є одним із найбільших та найактивніших рухів опору на території РФ.

Нагадаємо, Росія все частіше завдає ударів по потягах та об'єктах «Укрзалізниці». Через повідомлення про мінування потяги змушені зупинятися, пасажирів евакуюють, а рейси затримуються.



Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»