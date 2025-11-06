Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ

Поля з оптоволокна під Покровськом.

Поля під Покровськом у Донецькій області буквально вкриті оптоволоконними кабелями. Про це свідчить опубліковане відео, на якому видно, як українські поля на десятки кілометрів затягнуті дротами.

«Дронів — більше, ніж птахів», — йдеться в підписі до відео.

За даними Сил оборони України, лише за минулу добу російські війська застосували 3992 дрони-камікадзе для ударів по українських позиціях.



Загалом зафіксовано 276 бойових зіткнень, понад 36% із них (близько 100) припали на Покровський напрямок, де наші військові стримують просування ворога біля 15 населених пунктів.

Через велику концентрацію окупаційних сил командування ЗС РФ перекинуло в Донецьку область підрозділи ударних БпЛА, які раніше діяли на Сумщині.



Раніше у Національній гвардії України показували, як фронт під Покровськом буквально «оповитий» оптоволокном — кабелі простягнуті між деревами та вздовж лісосмуг, утворюючи щільну мережу, через яку ворог координує свої дрони.



Нагадаємо, 4 листопада бійці ГУР завдали точного удару по штабу російського підрозділу «Рубікон» в окупованій Авдіївці.



Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»