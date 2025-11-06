Російська армія окупувала Павлівку у Запорізькій області – DeepState

Окупована Павлівка. Фото: карта DeepState

Війська Росії окупували село Павлівка у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Загарбники також просунулися поблизу селища Удачне, сіл Балаган та Ступочки на Донеччині.



Крім того, російська армія просунулася у селах Плавні, Приморське та Успенівка Запорізької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українські війська відбили 100 штурмів, зокрема біля Удачного, на Краматорському – шість, у тому числі у бік Ступочок, на Олександрівському – 31, на Гуляйпільському – зафіксували 13 боєзіткнень, зокрема у районі Успенівки, на Оріхівському – одне.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко