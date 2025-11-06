РФ вдарила по Кам'янському: є загиблий та постраждалі

Російська армія вночі 6 листопада атакувала місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
«З-під завалів будинку у Кам'янському витягли тіло чоловіка. Ще 8 — постраждали», — уточнив він.
Крім того, за словами Гайваненка, пошкоджено автомобілі, інфраструктурні об'єкти та транспортне підприємство.
Аварійно-рятувальні роботи завершено.
Раніше ми писали, що вранці 6 листопада російські війська безпілотником атакували місто Слов'янськ на Донеччині.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новини Донбасу»
