РФ вдарила по Кам'янському: є загиблий та постраждалі

Росіяни атакували Кам'янське. Фото: ДСНС

Російська армія вночі 6 листопада атакувала місто Кам'янське на Дніпропетровщині. Внаслідок ударів є загиблий та постраждалі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.



«З-під завалів будинку у Кам'янському витягли тіло чоловіка. Ще 8 — постраждали», — уточнив він.





Крім того, за словами Гайваненка, пошкоджено автомобілі, інфраструктурні об'єкти та транспортне підприємство.



Аварійно-рятувальні роботи завершено.



Раніше ми писали, що вранці 6 листопада російські війська безпілотником атакували місто Слов'янськ на Донеччині.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новини Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях