Російський дрон атакував автомобіль у Костянтинівці: є поранений

Поранений внаслідок атаки на Костянтинівку. Фото: Костянтинівська МВА

6 листопада російські окупанти FPV-дроном завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Про це повідомив голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



Внаслідок атаки постраждала одна людина. Чоловік отримав поранення, коли їхав на автомобілі. Йому надали медичну допомогу. Машина пошкоджена.

Нагадаємо, що 6 листопада російський БПЛА атакував Слов'янськ на Донеччині, внаслідок чого у місті пошкоджений будинок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко