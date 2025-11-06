Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: знеструмлено вісім шахт, під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів

6 листопада російська армія вдарила по Дніпропетровській області. Про це повідомили у прес-службі Міністерства енергетики України.



Внаслідок атаки знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент удару під землею було 2595 шахтарів.



Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Продовжується підйом гірників на поверхню.

Нагадаємо, що 5 листопада російська авіація скинула п'ять авіабомб на вугільні підприємства Донеччини, вони не функціонують.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко