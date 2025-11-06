Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: знеструмлено вісім шахт, під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів
06 листопада 2025, 16:49

Армія РФ атакувала Дніпропетровщину: знеструмлено вісім шахт, під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів

6 листопада російська армія вдарила по Дніпропетровській області. Про це повідомили у прес-службі Міністерства енергетики України.

Внаслідок атаки знеструмлено вісім вугільних шахт. На момент удару під землею було 2595 шахтарів.

Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Продовжується підйом гірників на поверхню.

Нагадаємо, що 5 листопада російська авіація скинула п'ять авіабомб на вугільні підприємства Донеччини, вони не функціонують.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко

@novosti.dn.ua

ВІДЕО
У Донецьку хлюпає вода на вулиці. Фото: скриншот На вулиці у захопленому Донецьку тече вода, ремонтна бригада не може усунути проблему
06 листопада, 20:50
СБУ показала кадри знищення окупантів у Покрвоську. Фото: скриншот Спецпризначенці СБУ за 2025 рік ліквідували у Покровську понад 9500 російських окупантів
06 листопада, 18:56
На Донеччині триває евакуація. Фото: скриншот З Костянтинівки вивезли цивільних: під час евакуації в небі було помічено російський дрон
06 листопада, 16:51
Момент ліквідації «Шахеда» Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
06 листопада, 16:36
Наслідки атаки на базу зберігання «шахедів» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео
06 листопада, 16:09
Поля з оптоволокна під Покровськом. Поля під Покровськом затягнуті оптоволокном — тисячі дронів РФ
06 листопада, 15:07

