Російський дрон атакував автобус у Краматорській громаді: є поранені

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська МВА

У Краматорській громаді Донецької області у четвер, 6 листопада, російський дрон потрапив до пасажирського автобуса. Внаслідок атаки є поранені. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



«Сьогодні, шостого листопада, Краматорська громада зазнала обстрілу: о 15:29, з застосуванням, попередньо, FPV дрону з БЧ, російські війська завдали удару по пасажирському автобусу в одному з селищ громади», — уточнив він.





За попередньою інформацією, поранено чоловіка 1965 року народження та жінку 1952 року народження.



Раніше ми писали, що вранці 6 листопада російські війська безпілотником атакували місто Слов'янськ на Донеччині.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

