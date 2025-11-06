Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту бригаду РФ на фронті

Російський військовий у тимчасовому шпиталі. Ілюстрація, створена ШІ.

Епідемія дизентерії паралізувала 205-ту мотострілецьку бригаду російських військ на Херсонському напрямку. Про це повідомляє рух опору українців і кримських татар «АТЕШ».



Агенти руху всередині 205-ї бригади ЗС РФ зазначають, що спалах хвороби став наслідком антисанітарних умов та байдужості командування. Інфекція поширюється блискавично, а керівництво приховує масштаби зараження, залишаючи військових без ізоляції та лікування.



За даними «АТЕШ», епідемія суттєво знизила боєздатність підрозділу. Через нестачу особового складу командування не вживає жодних заходів, що лише прискорює поширення хвороби.



«Ваше командування не забезпечить ані чистої води, ані гігієни. Не чекайте, доки вас скосить хвороба чи наказ! Не ставайте жертвами режиму — пишіть нам для безпечного виходу», — йдеться у зверненні «АТЕШ».





Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»