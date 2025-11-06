Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів

Волгоградський НПЗ не працює. Фото: скриншот

Волгоградський нафтопереробний завод зупинив роботу після того, як по ньому завдали удару безпілотники. Про це повідомили три джерела, передає Reuters.



Як зазначається, в результаті атаки було пошкоджено первинну переробну установку CDU-5 добової потужністю 9100 тонн, або 66 700 барелів на добу, що становить п'яту частину загальної потужності заводу, а також встановлення гідрокрекінгу продуктивністю 11 000 тонн на добу.



«Завод зупинено. Відбулася пожежа на ЕЛОУ-5, є пошкодження на установці гідрокрекінгу», — повідомило одне з джерел.



У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн ​​тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу переробки на російських НПЗ.



Раніше ми писали, що підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій України спільно з іншими елементами Сил оборони завдали удару Волгоградському нафтопереробному заводу в ніч на 6 листопада.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях